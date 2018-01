Geislingen Züchter heimsen viele Preise ein

Hartmut Mey wurde einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Sein Stellvertreter Karl-Heinz Walter, Schriftführer Ludwig Szinovatz, Kassiererin Marina Mey, die Kassenprüfer Ewald Walter und Lorenz Schweizer, Zuchtwart Michael Zirkel sowie die Jugendleiterinnen wurden einstimmig wiedergewählt.

Bei der Landesschau in Ulm wurden Michael Zirkel württembergischer und süddeutscher Meister, Felix Walter württembergischer Jugendmeister. Karl-Heinz Walter erhielt den Landesehrenpreis. Die Erlaheimer Züchter sind unter den Führenden in weitem Umkreis. Die Frühjahrsversammlung des Kreisverbands findet am 4. Februar ab 9.30 Uhr im Gemeindesaal Erlaheim statt.