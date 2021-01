Geislingen Wunsch nach Normalität wird immer lauter

Neujahrswunsch von Peter Schlecht, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Geislingen, ist, "dass das Corona-Virus beseitigt wird und dass man die Sache in den Griff bekommt". Die Menschen sollten, so Schlecht, wieder die Möglichkeit bekommen, ohne Beschränkungen auszugehen und Besuche zu machen.

Er befürchtet, dass es für viele problematisch werde, sollten die Corona-Auflagen über längere Zeit weiter gelten. Das sei schwer zu ertragen. 2021 will Schlecht weiter in seinem Geschäft Räder verkaufen und reparieren. Damit sei er zufrieden.

"Zusammenhalt in der Gesellschaft soll weiter stabil bleiben"

Gesundheit für seine Familie und alle Menschen wünscht sich Eberhard Wiget, Vorsitzender des katholischen Kirchengemeinderats St. Silvester in Erlaheim. Sein zweiter Wunsch ist, "dass die Pandemie zu einem guten Ende geführt wird und man eine Perspektive hat". Der Zusammenhalt in der Gesellschaft möge stabil bleiben und diese nicht weiter auseinanderdriften, hofft Wiget. Als Katholik wünscht er sich eine Verbesserung der Stellung der Frau in der Kirche und eine Aufarbeitung der Missbrauchsfälle: "Sonst ist Kirche nicht glaubwürdig." Gerade auf örtlicher Ebene, in den Kirchengemeinden, sei der Einsatz der Frauen unverzichtbar. Er hält es für nicht gerechtfertigt, ihre Stellung in der römisch-katholischen Kirche weiterhin so zu beschränken.

"Dass sich die Pandemie in Bahnen lenken lässt", hofft auch Daniela Hatzenbühler, Leiterin des katholischen Familienzentrums St. Michael. Dort sind Aktivitäten wie Familienstammtisch, Frühstück für alle und anderes dem Virus zum Opfer gefallen. Hatzenbühler wünscht sich, dass im neuen Jahr die Menschen im Familienzentrum und anderswo wieder zusammentreffen können. Nach ihrer Ansicht hat sich im Jahr 2020 gezeigt, "dass nur Gemeinsamkeit Erfolge bringt und der Einzelne allein wenig ausrichten kann".