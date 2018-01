Geislingen Wünsche und Sorgen kommen ans Licht

Geislingen. Es sei schön, dass so viele Gläubige den Weg in den Gemeindesaal gefunden hätten, auch wenn es nicht so viele seien, wie sie es sich gewünscht hätten, sagte Pater Augusty Kollamkunnel bei seiner Begrüßung. Doch wichtig sei, dass sie in der Kirchengemeinde jetzt noch besser wüssten, was die Gemeindemitglieder von ihrer Kirche erwarten.

"Was ist gut bei uns, was nicht so gut und was wollen und sollen wir ändern – das alles und noch mehr wollten wir von unseren Gemeindemitgliedern erfahren", erklärte Heinrich Kirmeier. Der stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende führte durch den Abend und stellte die einzelnen Bereiche der Umfrage vor.

Über 4200 Umfragebögen seien in der Seelsorgeeinheit verteilt worden, allein 2437 in Geislingen. Angesprochen wurden alle Gemeindemitglieder ab 14 Jahren. 266 Bögen seien zurückgekommen, fast elf Prozent. Und damit die höchste Quote aller Gemeinden. "Das klingt vielleicht am Anfang nicht viel, doch wir haben über 500 Textbeiträge erhalten", sagte Kirmeier. "Und die stellen eine sehr große Bandbreite an Meinungen dar."