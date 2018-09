Geislingen Wohngebiet Hofen soll wachsen

Geislingen-Erlaheim. In Erlaheim leben derzeit 724 Menschen. In Zukunft könnten es wieder mehr werden, denn im Wohngebiet Hofen sollen mittelfristig bis zu 15 neue Baugrundstücke erschlossen werden. Mit diesen Planungen hat sich der Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Donnerstag befasst.