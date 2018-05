Geislingen "Wir sind startklar für den Muttertag"

Auch der Bauhof sei fleißig gewesen, betont Biber: Alle Grünanlagen sind schön gerichtet. Am Sonntag, 13. Mai, können die Badegäste nun also kommen. Los geht es am Muttertag bei freiem Eintritt um 8 Uhr. "Wir hoffen, dass es einen guten und unfallfreien Sommer gibt und alle Badegäste gerne wiederkommen", wünscht sich der neue Schichtleiter Biber.