Geislingen "Wir brauchen einfach neue Grundstücke"

Geislingen-Binsdorf. In seiner Sitzung am Montag hat der Ortschaftsrat darüber gesprochen, für welche Baumaßnahmen und Anschaffungen im kommenden Jahr Geld aus der Geislinger Stadtkasse in Binsdorf ausgegeben werden soll. Nicht bei der Reihenfolge auf der Liste, wohl aber hinsichtlich der Bedeutung für die örtliche Entwicklung und dem Investitionsvolumen, steht die Bereitstellung neuer Bauplätze ganz oben.

Das war bereits beim ersten Tagesordnungspunkt, den Bürgerfragen, deutlich geworden: Paul Held wollte wissen, wie es mit Binsdorfer Bauplätzen weitergehen solle. Er berichtete von einem jungen Ehepaar aus dem Ort, das jetzt ins Nachbardorf Erlaheim ziehe, weil es dort bauen könne.

Ortsvorsteher Hans-Jürgen Weger hielt fest, dass es derzeit keine unbebauten städtischen Flächen für Wohnhäuser gebe. Konkrete Gespräche über weitere Erschließungen liefen. Doch frühestens 2020 könnten voraussichtlich einige Grundstücke bebaut werden, die die Stadt für diesen Zweck über Kredite vorfinanziere.