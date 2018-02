Geislingen Wenn Fasnets-Party zum Alptraum wird

"Das ist auch in Ordnung, das finden wir gut", meint der Anwohner, aber es solle auch alles in einem normalen Rahmen bleiben. Und darüber, wie dieser auszuschauen hat, besteht offensichtlich Uneinigkeit. "Das Vatertagsfest ist die Hölle", meint der Anwohner. Mancher Nachbar würde es nicht mehr aushalten und diesen Tag gleich an einem anderen Ort, weit weg von Geislingens Festplatz verbringen.

Doch der Lärm sei nur ein Teil des Problems. Sachbeschädigungen verschiedenster Art würden begangen: Zäune eingedrückt, Flaschen in Gärten und auf Häuser geworfen, Autos mit Ketchup beschmiert. Sogar der Zaun, den die Stadt Geislingen zum Schutz der Anwohner zum zweiten Mal nach 2017 hat aufstellen lassen, wurde am Fasnetssamstag teilweise umgerissen. "Die Gewaltbereitschaft, diese Zerstörungswut ist für mich unbegreiflich."

Und überall würden sich die Festbesucher zudem im Schutze der Dunkelheit in Gärten und Einfahrten erleichtern. "Als ich eine Gruppe Fasnetsbesucher hinter meinem Haus beim Urinieren zur Rede stellte, habe ich nur unverständliches Köpfeschütteln und hässliche Kommentare geerntet", erzählt der Anwohner.

"Bei mir gab es keine Reklamationen", sagt Uwe Geitlinger. "Von Problemen haben wir nichts mitbekommen", so der Geislinger Zunftmeister. Irgendwann am Samstagabend sei der Schutzzaun umgeworfen worden, meint er. Vandalismus, den weder er noch sonst jemand aus den Reihen der Narren in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen könne.

Die Riedbachhexen und die Narrenzunft hätten sich übrigens bereits im Vorfeld verständigt, ab 22 Uhr die Zelte am Samstagabend zu schließen – und am Donnerstag hätten sie erst gar keins betrieben. Es hätte allerdings noch ein weiteres Zelt weiter oben gestanden – und auch etliche Besenwirtschaften und private Partys habe es entlang der Umzugsstrecke gegeben.

Dass sich die Gesellschaft verändere, würden auch sie bemerken, sagt Geitlinger. "Da werden Pfandflaschen einfach an Ort und Stelle fallen gelassen, das ist ganz schön gefährlich", sagt der Zunftmeister und meint, dass kein echter Narr sich so verhalte. "Bei uns gibt es klare Benimmregeln", betont Geitlinger. "Und Frauen sind kein Freiwild." Wer auf die Fasnet komme, um einmal die Sau rauszulassen, sei nicht erwünscht. "In unserem Ort wird die Fasnet gelebt, und das seit Generationen." Das Brauchtum sei ihnen sehr wichtig und werde den Kindern schon in Kindergarten und Schule vermittelt.

"Die Fasnet in Geislingen hat eine lange Tradition", weiß auch die stellvertretende Hauptamtsleiterin Theresa Schaitel. Zur Straßenfasnet würden in Geislingen traditionell der "Schmotzige"-Donnerstag sowie der Fasnetssamstag mit seinem weit bekannten Umzug gehören. "Die Gestattungen für die närrischen Tage wurden, wie die Jahre zuvor auch, mit folgenden Auflagen bezüglich der Musikbeschallung ausgestellt: In der Freitagnacht, dem "Schmotzigen"-Donnerstag, ist aus Rücksichtnahme auf die Anlieger und Bewohner die Musikbeschallung um Mitternacht zu reduzieren, ab zwei Uhr erheblich zu reduzieren und endet um spätestens drei Uhr ganz. Am Fasnetssamstag ist die Musikbeschallung um 22 Uhr zu reduzieren und endet spätestens am Sonntag um ein Uhr ganz."

Die Auflagen würden von einem privaten Wach- und Sicherheitsdienst, der an diesen Tagen mehrmals rund um den Schlossplatz und im Stadtgebiet präsent sei, im Auftrag der Stadt überwacht. "Möglicherweise entstandene kleinere Unannehmlichkeiten werden seitens der Stadt Geislingen und der Narrenzunft Geislingen bedauert", betont Schaitel.

Als Fazit könne festgehalten werden, dass die Narrenzunft Geislingen den Bürgern eine schöne Fasnet bereitet habe. Die Stimmung und der Verlauf der Veranstaltungen seien durchweg positiv gewesen. Und auch das Polizeirevier Balingen und die Stadt Geislingen könnten im Gesamten eine positive Bilanz der vergangenen närrischen Tage in Geislingen, Binsdorf und Erlaheim ziehen und auf einen durchaus ruhigen und friedlichen Fasnetsverlauf zurückblicken.