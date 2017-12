Geislingen (wus). Im neuen Jahr soll mit dem dritten Bauabschnitt am Geislinger Schulzentrum begonnen werden. Dabei geht es vor allem um die grundlegende Modernisierung und räumliche Neuaufteilung des Hauptbaus der Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg. Handwerkeraufträge für Asphaltierung, Lüftung und Fliesen zum Gesamtpreis von rund 300 000 Euro hat der Geislinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in diesem Zusammenhang vergeben. Foto: Schnurr