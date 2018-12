Geislingen "Weil es einfach immer lustig ist"

Als der Bürgermeister jedoch wilde Show-Küsse an die Souffleuse Nadja Glück verteilt, die als Krankheitsvertretung bei diesem Durchlauf eine Rolle übernimmt, muss eine kurze Pause eingelegt werden: Die Liebesbekundungen bringen die Krankheitsvertretung ganz aus dem Konzept, sie wird knallrot, der Spielfluss stoppt, und die Gruppe kriegt sich vor Lachen nicht mehr ein. "Heut’ küsst er gern!", ruft es auf die Bühne.

Einige der Schauspieler sind noch ein wenig unsicher, nicht jede Aktion sitzt, nicht jeder weiß, wo er wann stehen muss, aber textsicher sind sie alle. "Immer ab 1. November kommt rigoros das Textbuch weg", erklärt Herlinde Eyth. Dann geht es nämlich auf die Bühne; der Text, immerhin 50 Seiten, muss im Kopf sein. Die Leseproben beginnen immer schon im September, nachdem zuvor gemeinsam das aktuelle Stück ausgesucht wurde. Alle Entscheidungen trifft die Gruppe gemeinsam, auch einen Regisseur im klassischen Sinne gibt es nicht.

Dass der Theaterverein hauptsächlich zwischen September und Weihnachten aktiv ist, passt Sibylle Riedel sehr gut. So genießt sie die schönen, freundschaftlichen Vorzüge des Vereinslebens, ohne sich ganzjährig einbringen zu müssen. Seit neun Jahren ist sie nun schon dabei. Ursprünglich war sie nur Souffleuse, hatte dann aber eine Wette verloren. Weil Wettschulden Ehrenschulden sind, übernahm sie eine Sprechrolle.

Angst beim ersten Mal

"Ich hatte vor der ersten Aufführung riesige Angst, keinen Ton rauszukriegen. Aber dann macht man die ersten Schritte auf die Bühne, bekommt die ersten Lacher, und dann geht es plötzlich von ganz alleine", erinnert sich Riedel: "Ab da hab ich jedes Jahr gespielt und nie gefehlt, weil es einfach immer lustig ist." Sie freut sich jährlich aufs Neue, wenn es auf den September zugeht, der Auftakt der Proben mit dem ersten großen Probenwochenende ansteht und sich die ganze Gruppe wiedersieht. "Und ab Weihnachten hab ich dann wieder meine Ruhe", so Riedel grinsend.

Auch für Kathi Ott, die seit 2010 dabei ist, bedeutet das Theaterspielen in der Gruppe große persönliche Freude und großes Glück. "Es ist ein gutes Gefühl, wenn man nach Hause kommt", erzählt sie. Als Witwe und Rentnerin habe sie "alle Zeit der Welt".

Es gebe schließlich nichts Schöneres, als andere Menschen durch das Spiel zum Lachen zu bringen. "Ich bin die Oma der Gruppe und ich mache mit, solange ich kann", verspricht Kathi Ott lachend, wartet auf ihren Einsatz und stürmt zurück auf die Probenbühne.

Die Theatergruppe "Unter Geiern" Binsdorf führt am 26. und 27. Dezember ab 19.30 Uhr das Stück "Tante Emmas Tratschladen" in der Turn- und Festhalle Binsdorf auf. Karten sind zum Vorverkaufspreis von sieben Euro im Dorflädle Punkt in Binsdorf, bei Helenes Herzstück in Erlaheim und im Salon Haarvorragend in Balingen sowie an der Abendkasse für neun Euro erhältlich. Von jeder verkauften Eintrittskarte geht ein Euro an die Ökumenische Hospizgruppe Balingen.