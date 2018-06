Geislingen Weiche Federn und scharfe Zähne

Schmid, Jagdpächter im Oberholz, vermittelte ihnen Grundwissen über die heimischen Wildtiere. So stellte er beispielsweise den Fasen vor, den man in freier Wildbahn kaum noch findet, machte die rüttelnden Flugbewegungen eines Bussards mit den Armen nach, oder berichtete, dass das Jagdhorn der Verständigung zwischen den Jägern gedient habe, ehe es Mobiltelefone gegeben hat.

Er verschwieg auch nicht, weshalb die Jagd in dicht besiedelten Gegenden notwendig ist, in denen beispielsweise die Wildschweine keine natürlichen Feinde mehr haben. Welche Rolle ein Jagdhund dabei hat, war eine weitere kurze Lektion.

"Guckt mal, wie scharf die Zähne des Fuchses sind", verdeutlichte er am Gebiss des Raubtiers. Die Kinder staunten – und waren begeistert, wie weich das rötliche Fell des Fuchses ist, erst recht im Vergleich zu den Borsten eines Wildschweins.

Viel gelacht wurde, als Schmid mit einem Schwarzwildlocker, einer Art Plastikrüssel, die Grunzlaute einer Wildsau nachahmte. Überraschend für die Kinder war dann, dass man die Rufe einer Rehgeiß schon mit einem Grashalm imitieren kann.

Als ob es ein Zufall gewesen wäre, tauchte schließlich am Rand des Fichtenwäldles auf der anderen Seite des Tals ein Reh auf. Gut, dass die beiden Jäger ihre Ferngläser dabei hatten: So konnten die Kinder den Überraschungsgast in der Ferne genauer in Augenschein nehmen.

Zum Abschluss erhielten sie Malbücher mit wilden Tieren auf den Weg zurück in den Kindergarten. Diese hatte die Kreisjägervereinigung zur Verfügung gestellt. Im Herbst, sagt Willy Schreiber, könnte vielleicht schon die nächste Kindergruppe die Jäger besuchen.