Geislingen Vor allem Nachwuchsarbeit sorgt für Freude

Neben dem Jahreskonzert habe der Verein 2018 einiges bewegt: Der Vorsitzende nannte Zeltlager, Sommerfest, Ausflug und das neu ins Leben gerufene Wirtshaussingen.

Auch dankte er seinen Mitstreitern im Vorstand: "Heutzutage wird es immer schwieriger, Idealisten zu finden, die sich für einen Verein stark machen, da immer mehr Papierkram und Vorschriften zu beachten sind." Das wurde auch später in der Sitzung deutlich: Wegen der Datenschutzgrundverordnung musste der Gesangverein eine Satzungsänderung vornehmen.

Die Statistik wies zum 31. Dezember 409 Mitglieder aus. Darunter sind 225 fördernde und 175 Ehrenmitglieder. Unter 18 Jahren und somit noch beitragsfrei sind 46 Kinder und Jugendliche. Aktiv sangen 95 Personen aktiv im Verein mit, 15 davon im Liedergarten, 18 bei den Singing Birds, 16 im Jungen Chor und 46 im gemischten Chor.

2018 hatte der Chor 56 offizielle Termine, darunter vier öffentliche Auftritte und sieben Ständchen.

Der Gesangverein ehrte eine Reihe von Mitgliedern: Für 20 Jahre aktives Singen Sylvia Schmid und Gertrud Herrmann, für 40 Jahre Mathilde Teichmann, die auch Ehrensängerin ist, und für 60 Jahre Maria-Luise Knaisch. Zu Ehrenmitgliedern wurden die passiven Mitglieder Rolf Brobeil, Berthold Buck, Sieglinde Fritsch, Peter Glank und Hans Leopold ernannt. Außerdem zeichnete der Verein Cordula Bieber für ihre 25-jährige Dirigententätigkeit aus.

Im Jahr 2019 stehen bereits einige Termine fest: am 13. Februar singt der Junge Chor bei einem Konzert im Werkforum in Dotternhausen. Ende Juni will die Eintracht zu einer Hüttenfreizeit ins Kleinwalsertal fahren. Der Verein beteiligt sich am Stadtfest am 6. und 7. Juli, und am 19. Oktober ist wieder das Jahreskonzert in der Schlossparkhalle, zusammen mit dem Jugendchor "laut-los" aus Rast-Bichtlingen.