Geislingen Volles Programm für die Narrenzunft

Geislingen-Binsdorf. Die Binsdorfer Narren haben sich für dieses Jahr ein volles Programm vorgenommen, vor allem in ihrem Heimatort. Bis Aschermittwoch, 6. März, stehen zahlreiche Veranstaltungen auf ihrem Fahrplan.

Begonnen haben sie bereits am vergangenen Wochenende: Nachdem der "Narrensamen", Binsdorfer Kinder, am Samstag gemeinsam mit Narren gebacken hatte, stand am Sonntag das Maskenabstauben mit Gebäck und Begrüßungstrunk auf dem Plan.

Richtig los geht es nun am kommenden Samstag, 12. Januar, um 9 Uhr mit dem Bändelaufhängen, Start am Rathaus. Abends ist schon die erste Gastveranstaltung: Auch die Binsdorfer besuchen den ersten Hexenball der Erlamer Oachberg-Hexa in der Mehrzweckhalle.