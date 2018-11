Geislingen Vierhändig auf den dritten Platz

Der Wettbewerb fand dieses Jahr bereits zum 63. Mal statt und umfasste 110 Teilnehmer, darunter allein 46 in der Kategorie des Klavierspiels. In dieser Kategorie traten die beiden Nachwuchspianisten aus dem Zollernalbkreis an und erzielten einen achtbaren dritten Platz in ihrer Altersklasse.