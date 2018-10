Geislingen Vielfalt an Techniken und Werken

Nach der Eröffnung konnten die Besucher die Exponate der Künstler bewundern. Diese reichen von Holz- und Drechselarbeiten über Korbflechterei, Schmuckdesign, Weihnachtskrippen, Malerei in verschiedenen Stilrichtungen, Töpferarbeiten, Strickpuppen, Eisenbahnmodellbau, Stick- und Strickkunst bis hin zu Grußkarten. Zu sehen sind sie in der "Harmonie" in allen Räumen, vom Keller bis unter das Dach.