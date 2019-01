Geislingen Umsonst & Draußen findet auch dieses Jahr statt

Damit wurde die von den Veranstaltern angepeilte Mindestsumme von 6000 Euro exakt erreicht. Dieser Betrag war als Vorfinanzierung erforderlich, damit der Verein "AKUuD" Bands buchen und mit der Organisation beginnen kann.

Der "AKUuD"-Vorsitzende Christoph Arndt war zuvor zuversichtlich gewesen, dass das Crowdfunding klappen würde: "In der letzten Zeit haben wir von vielen Seiten sehr viel positiven Zuspruch und Unterstützungsbekundungen auch abseits des Crowdfundings erfahren", sagte er noch am Montagmorgen dem Schwarzwälder Boten. Die Veranstalter gingen davon aus, dass sich noch einige Unterstützer finden würden, um gegen Ende der Finanzierungsphase eine kleinere oder größere Summe zu spenden.

Dass dann innerhalb von einer Stunde von vier Personen genug Geld zusammenkam, war für Arndt dennoch unerwartet: "Mich hat es überrascht, dass es nun so schnell ging. Ich habe zwar eine heiße Phase erwartet in den letzten sieben Tagen, aber so geballt auf einen Schlag war Überraschung und Freude zugleich."