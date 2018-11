Geislingen TSV-Sportler erhalten ihre Auszeichnungen

Geislingen. "Obwohl wir das Raster hochgesetzt haben, ist das absoluter Rekord in den vergangenen Jahren", freute sich Koch über die großen Erfolge. Er bedankte sich bei den Übungsleitern für deren "Riesenengagement" und überreichte Präsente.

Nachdem im Vorjahr erfolgreiche Mannschaftsmitglieder mit Medaillen und erfolgreiche Einzelsportler mit Pokalen ausgezeichnet wurden, änderte sich diese Auszeichnungsform in diesem Jahr: Alle erfolgreichen Sportler, gleich ob im Einzel oder in der Mannschaft, bekamen Medaillen, die Mannschaftssportler allesamt die Bronzemedaille (siehe Info). Die einzige Goldmedaille erhielt der Leichtathlet Tobias Schreijäg verliehen, der unter anderem Vierter bei den Deutschen Meisterschaften Senioren M 35 im Weitsprung wurde. Im Stabhochsprung und im Kugelstoßen wurde er in dieser Altersklasse jeweils Württembergischer Meister. Silbermedaillen gab es für Topplatzierungen bei Regional- und Landesmeisterschaften. Mit Bronzemedaillen wurden Medaillengewinner auf Kreisebene bedacht. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Bauernkapelle des Musikvereins Geislingen.

Einzelsportler