Geislingen Trainingsbeteiligung ist ausbaufähig

Geislingen. Der Vorsitzende Martin Renner berichtete dabei unter anderem über die Verbandsrunde: Die erste Mannschaft habe leider die Landesliga in der abgelaufenen Saison nicht halten können, befinde sich aber wieder auf Aufstiegskurs.

Auch die zweite Mannschaft musste den Gang in die B-Klasse antreten, die dritte erreichte den neunten Platz in der ­12er-Runde der C-Klasse und liegt in der laufenden Runde auf Platz sieben von elf Mannschaften.

Die dritte Mannschaft setze sich wieder aus vielen Jungspielern zusammen, die das Trainingsangebot vor allem samstags in Anspruch nehmen. Renner merkte mit einem Augenzwinkern an, dass die Trainingsbeteiligung aller aktiven Spieler noch ausbaufähig sei.