Geislingen Tiago hofft auf Millionen-Spritze und Heilung

Geislingen-Binsdorf - Tiago de Freitas-Hafner ist ein fröhliches Kind. Vor knapp zwei Jahren, am 14. Januar 2018, erblickte er im Balinger Krankenhaus das Licht der Welt. Und er will es so lange wie möglich genießen. Ohne Unterstützung, ohne Spenden aber, das scheint sicher, wird er die Erde vor seiner Zeit wieder verlassen.