Geislingen Talente beeindrucken ihre Zuhörer

Zwei Stücke von Jean Francaix interpretierte Markus Böttinger auf dem Tenor-Saxofon: die "Samba Lenta", leicht und beweglich, und, mit melodiös aufsteigenden Klängen, "Merengue", in zartem Pianissimo ausklingend.

Mit Taktgefühl gab Lavinia Oberdörfer Gavotte und Menuett aus der "Musik für Violine und Klavier" zum Besten. Gut aufeinander abgestimmt und beschwingt meisterten Toni Maier, Noah Bausinger und Markus Böttinger die komplexen Klangstrukturen der "Three Miniatures" von Leroy Ostransky. Mutig absolvierte die neunjährige Geigen-Schülerin Rebekka Jäckle ihren Solo-Auftritt mit dem "Trompeten-Menuett" und der "Air" von Gottfried Finger, die um 1730 entstand.

Eine künftige Virtuosin wurde in Leonie Heier erkennbar, die eine flotte Mazurka darbot. In dem Stück "Stürmische Seefahrt" bewies sie ein feines Gefühl für die musikalische Stimmungslage.

Besonders am Herzen lag Felix Bahn der Auftritt des Streichquartetts der Musikschule mit Leonie Heier, Lavinia Oberdörfer, Madlen Altreuter und Lewin Bauer. Aus den "Tunes from my String Quartett" spielten sie "French Folk Tune" und "Fiesta". Die vier musizieren seit einem Jahr zusammen und waren exzellent aufeinander abgestimmt.

Wie gut Markus Böttinger sein Saxofon beherrscht, erwies sich an seinem Vortrag von John M. Barretts "Green Boogie". Den weichen Klang der Viola brachte Jakob Stoll mit Johann Sebastian Bachs Menuett I und II aus der "Suite G-Dur zum Ausdruck.

In die Musik der Romantik tauchten die Zuhörer mit einem Auszug aus Robert Schumanns "Fantasiestücken op. 73" ein. "Zart und mit Ausdruck" war die Passage überschrieben, und genau so ließ Jakob Stoll sie erklingen, am Klavier begleitet von Elisabeth Scharkin.

Bemerkenswerte Reife des Ausdrucks legte der junge Bratschist Vinzenz Müller an den Tag: Im "Allegro moderato" aus der "Sonate in d-moll" brachte er sein Instrument zum Singen.

Für einen beschwingten Abschluss sorgten die fünf "Sax Maniacs". Fetzig ließen sie Scott Joplins "The Entertainer" erklingen, rhythmisch pointiert Irving Berlins "Puttin on the Ritz".

Die Zuhörer spendeten begeistert Beifall für die gehörten Leistungen der jungen Musizierenden. Der Applaus galt aber auch dem engagierten Pädagogen-Team der Jugendmusikschule.