Geislingen "Straße ist ein Loch ohne Ende"

Geislingen-Binsdorf (wus). Eigentlich ist es bei Tagesordnungspunkt 6 im Ortschaftsrat um eine Stellungnahme zur geplanten Dormettinger Ortsumfahrung gegangen. Doch auf Binsdorfer Gemarkung ist von jener am ehesten noch der Gemeindeverbindungsweg "Bei den Höfen" betroffen. Deshalb diskutierte das Gremium am Montag über die schmale Vicinalstraße, die unter anderem am Steinefurthof vorbei führt.