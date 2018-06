Geislingen Starke Männer tragen Mutter Gottes

Geislingen-Binsdorf. Kirchliche Traditionen und Details der Binsdorfer Ortsgeschichte sind das Steckenpferd von Andreas Schreijäg. So hat er gemeinsam mit anderen Binsdorfern vor einigen Jahren beispielsweise die Tradition wiederbelebt, dass am Fronleichnamsmorgen Fahnen aus den höchsten Luken des Kirchturms von St. Markus wehen. In diesem Jahr hat Schreijäg eine weitere Facette katholischer Frömmigkeit dem Vergessen entrissen.

Ältere Gemeindemitglieder hatten ihm erzählt, dass früher junge Mädchen aus der Stadt bei der Prozession eine Statue der Mutter Gottes mit dem Jesuskind getragen hätten. Seine Tanten und wohl auch seine Mutter haben damals die Tragestangen geschultert. 1967 oder 1968 sei das zum letzten Mal geschehen.

Wo die Statue danach untergebracht wurde, war bekannt: in der sogenannten "Heiligenkammer" im nahen Pfarrhaus. Im vergangenen Jahr hat Schreijäg das Kunstwerk gereinigt und dafür gesorgt, dass es an Fronleichnam in der Kirche stand.