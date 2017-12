Geislingen Stadt reagiert auf Kupferdiebstahl

Als der Kupferdiebstahl an der Mehrzweckhalle Binsdorf/Erlaheim am Donnerstag vergangener Woche entdeckt wurde, war schnell klar: Das wird teuer. "Rund 70 Quadratmeter Kupferblech wurden abmontiert", sagt Markus Buck. Und der Leiter des Geislinger Stadtbauamts gibt zu bedenken: "Der Schaden des ersten Diebstahls ist auch noch nicht behoben worden."

Wie hoch auch der Schaden letztlich ausfällt – die Stadt wird wohl oder übel darauf sitzen bleiben: "Laut Auskunft unseres Gebäudeversicherers ist ein Diebstahl von Gebäudezubehör nicht Bestandteil der Versicherung – für dieses spezielle Risiko bietet die Versicherung keinen Tarif an." Umso unerfreulicher, wurden 2017 doch neben der Mehrweckhalle auch der Friedhof Binsdorf sowie die Kläranlage Opfer von Kupferdieben.

Eine neue Dachverkleidung für die Mehrzweckhalle soll nun im kommenden Frühjahr kommen. Allerdings werde es keine Kupferverkleidungen mehr: Farblich angepasstes Aluminiumblech soll verwendet werden. "Der Materialwert ist hier momentan wesentlich geringer als bei Kupfer und dürfte somit für Diebe nicht interessant sein", sagt Buck. Die Stadt Geislingen verstärke zudem den Objektschutz der Liegenschaften. Außerdem sei die Stadtverwaltung auf die Polizei zugegangen. Die Beamten hätten zugesagt, die Polizeipräsenz in der Raumschaft zu verstärken. Somit sei die Polizei auch in Geislingen, Erlaheim und Binsdorf verstärkt präsent. "Darüber hinaus hat die Stadt Geislingen einen Wach- und Sicherheitsdienst beauftragt, täglich die Liegenschaften zu überprüfen und zudem in allen Stadtteilen im Schritttempo durch die Ortschaften zu fahren", so Buck.