Geislingen Stadt lässt sieben Eichen fällen

Die Waldarbeiten am Ortsrand zwischen Bubenhofen- und Purschützstraße unweit des Sportplatzes Hinter Lauh hatten einen ganz anderen Grund: Dort verläuft eine Wasserleitung und drei Schachtungen waren zugewachsen, weshalb Mitarbeiter des Geislinger Bauhofs am Mittwochmorgen dort einige Bäume fällten – ganz normales Tagesgeschäft also.