Geislingen Sport-Paul-Cup gibt Comeback

Gastgeber TSV Geislingen bekommt es in Gruppe I mit Titelverteidiger FC Steinhofen, dem TSV Frommern II und dem FC Pfeffingen zu tun. In Gruppe II stehen sich der SV Ringingen, der FC Rot-Weiß Reichenbach, der SV Heselwangen und der TSV Frommern I gegenüber. Der FC Pfeffingen Ü30, der FSV Zepfenhan, die SG Erzingen/Roßwangen/Endingen II und Jadran Balingen buhlen in Gruppe III ums Weiterkommen. Das gleiche Ziel verfolgen in Gruppe IV der TSV Geislingen II, der FC Steinhofen II, der TSV Stein, der FC Schmiden und FK Spaichingen, die ihre Vorrundenspiele am Sonntagmorgen ab 10 Uhr austragen.

Jeweils die beiden Ersten der vier Gruppen erreichen die Zwischenrunde, die ab 12.30 Uhr in zwei Vierergruppen gespielt wird. Die Sieger und Zweitpkatzierten stehen sich ab 16 Uhr in den Halbfinals gegenüber. Der dritte Platz wird danach im Zehnmeterschießen entschieden, ehe dann gegen 17 Uhr das Finale steigt.