Geislingen Sparsamkeit erlaubt Investitionen

Geislingen. Kämmerer Oliver Juriatti rechnet mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 12,70 Millionen Euro, denen knapp 12,77 Millionen Euro an Ausgaben gegenüber stehen. Das macht ein Minus von 67 867 Euro. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen von 12,4 Millionen Euro und Auszahlungen von elf Millionen eingeplant.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 1,4 Millionen Euro – das entspricht nach dem alten kameralen Haushaltsrecht einer Zuführungsrate in gleicher Höhe vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt.

Die Hebesätze der kommunalen Steuern bleiben auf dem Stand von 2009. Der Satz für die Grundsteuer A beträgt 350 von Hundert, für die Grundsteuer B 300 und bei der Gewerbesteuer 340. Die Verwaltung will laut Juriatti zum 1. Januar 2020 die Hebesätze evaluieren. Der Kämmerer erwartet 2019 etwas mehr Schlüsselzuweisungen vom Land, nämlich 2,9 Millionen Euro gegenüber 2,5 Millionen in diesem Jahr. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wächst von 3,6 auf 3,8 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer geht Juriatti von Einnahmen von 1,65 Millionen Euro aus – etwas unter dem Vorjahresergebnis.