Geislingen "Sonst spielt man mit Essen ja nicht"

Geislingen. "Irgendwie ist das doch ganz schön schwer", stellt die kleine Lea fest, als sie mit dem Küchenmesser die erste Form in ihre Kartoffelhälfte schneiden will. Derweil entstehen bei den anderen Kindern bereits Muster von Bananen, Kreuzen, Herzen oder Smileys die anschließend in allen Farben, die der Wasserfarbmalkasten zu bieten hatte, koloriert werden.

Begeistert stempeln die Kinder mit ihren selbst geschnitzten Kartoffelformen bunte Motive auf weißes Papier. Gemacht hat das zuvor bisher keines von ihnen, denn "sonst spielt man mit Essen ja auch nicht", wie Lenny erklärt. Unrecht hat er damit nicht, aber beim Kartoffeldruck hebt der Geislinger Stadtjugendpfleger Christoph Arndt diese Regel ausnahmsweise auf.

Auf die Idee, die für die Kinder eher exotisch wirkende Malkunst im Rahmen seines Ferienprogramms anzubieten, kam der Diplom-Sozialpädagoge durch seine eigene Kindheit: "Wenn ich mir überlege, was ich den Kindern als Programm anbieten kann, versuche ich mich immer daran zu erinnern, was mit mir früher in der Schule, dem Kindergarten, bei den Ferienspielen oder sonst wo gemacht wurde. Und Kartoffeldruck war eins davon" erzählt Arndt.