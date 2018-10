Geislingen "So viel Most machen, wie man Fässer hat"

Erwin Hauser selbst hat 25 Zentner Obst von eigenen Bäumen sowie von Wiesen gesammelt, für die er die Erlaubnis dazu hatte. Das werde 800 bis 900 Liter Most ergeben, schätzt er.

Als Mostkenner ist der Geislinger wählerisch, was die Sorten betrifft: Bei den Birnen, die beim optimalen Mischverhältnis zwei Drittel der Masse ausmachen, sollten es nach Möglichkeit "Ober­österreicher" und "Schweizer Wasserbirne" sein. Bei den Äpfeln schwört Hauser auf "Rheinischer Bohnapfel" und "Trierer Weinapfel".

Ab Februar trinkfertig

Etwa ab Februar wird der in diesen Tagen gekelterte Most trinkfertig sein. Wann genau, das hängt vom Keller ab, in welchem er gelagert wird, und wie spät die Sorten reif geworden sind. "Wenn der Most richtig verarbeitet ist, hält der auch zwei Jahre", so Hauser.

Den Most trinkt man als privater Baumbesitzer am besten selbst. Denn wenn man das Obst an eine kommerzielle Mosterei verkauft, bekommt man derzeit lediglich sieben Euro je Doppelzentner.

Eines freut Hauser in diesem Jahr besonders: Zwei junge Geislinger um die 20 Jahre haben angefangen, selbst zu mosten: "Auch wenn’s vielleicht nur 50 Liter sind – wenigstens probieren sie’s."

Wie gut der in Geislingen gekelterte Most tatsächlich schmeckt, wird die Verkostung im kommenden Jahr zeigen. Einen Termin für die Mostprobe mit Wettbewerb hat Hauser noch nicht festgelegt, er geht aber von April aus. Diese könnte dann als "Qualifikation" für die kreisweite Mostverlostung des Landwirtschaftsamts dienen.