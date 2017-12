Voller Vorfreude sind mehr als 50 Skibegeisterte zur Saisoneröffnung nach Sölden gefahren. Ihr Quartier nahmen sie im Gästehaus Schmidhof sowie aufgrund der großen Nachfrage im Nachbarhaus belegt werden. Am Samstagmorgen ging es mit dem Bus zur Giggijochbahn, die alle in das Skigebiet brachte. Schneeverhältnisse und Wetter waren sehr gut, sodass bereits die Talabfahrten befahrbar waren. Am Sonntagmorgen musste bereits wieder gepackt werden. Foto: Stehle