In einem voll besetzten Bus startete die Geislinger Skikameradschaft ins Ötztal. Zum Skiopening in Sölden wurde traditionell das Quartier im Gästeheim Schmidhof bezogen. Im Skigebiet waren am ersten Tag die Schneeverhältnisse sehr gut, so dass bereits ein Großteil der Pisten geöffnet war. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Dichte Wolken und Schneefall waren aber am nächsten Tag ständige Begleiter der Ski- und Snowboardfahrer. Trotzdem war es ein erfolgreichen Skitag. Bei der Heimreise nach Geislingen gab es noch einen kleinen Imbiss. Foto: Privat