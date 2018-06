Geislingen "Sind wieder zuhause angekommen"

Geislingen. Als "Fest unterm Schirm" kündigt Oberschützenmeister Ottmar Hörter die Veranstaltung an: Wie schon im Vorjahr wird mithilfe eines Autokrans ein großer Lastenschirm über den gesamten Platz vor dem Vereinsheim gespannt. Darunter ist Platz für gut 800 Gäste.

Daneben werden eine Weinlaube und eine Blockhüttenbar aufgestellt. Cocktails gibt es an der "BewegBAR", und für Tanzmusik sorgt der "DJ von der Alm".

"Wir wollen das gleiche Fest machen wie letztes Jahr, denn das war gut", findet der Vorsitzende. Zuvor hatte man erprobt, wie die Veranstaltung ankommt, wenn es in der TSV-Halle im Ort gefeiert wird: "Nicht so gut", sei die Bilanz gewesen. Deshalb ist man seit 2017 wieder an der gewohnten Adresse: "Wir sind zuhause angekommen", sagt Hörter.