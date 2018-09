Geislingen Shanty-Chor macht aus der Scheune eine Hafenstadt

Der Chor nahm das Publikum auf eine musikalische Seefahrt über die Weltmeere mit. Aus der Kulturscheune in der Hühlestraße wurde so die "MS Erlaheim".

Durch das Programm führte Siegfried Krattenmacher. Er stellte die einzelnen Chorbeiträge vor und gab launige Einblicke in das Leben der Crew an Bord und während der Landgänge. Der Chor stimmte zu Beginn den Schlager "Seemann, deine Heimat ist das Meer" an. Es folgten "Sail away", "Yokohama Jonny", "Über uns der blaue Himmel" und die durch Freddy Quinn bekannt gewordenen Schlager "Der Junge von St. Pauli" und "Die Insel Niemandsland".

Die "Passagiere" auf der "MS Erlaheim" gingen begeistert mit. Sie hörten "Die Windjammer kommen", "Unter fremden Sternen" sowie "Shenandoah", und bei "Uns wiegen die Wellen" wiegten sie sich im Takt und in die Hände klatschend mit.