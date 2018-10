Geislingen Seibold: "Einfach nur schießen ist mir irgendwie zu langweilig"

Doch zumindest verschiedene Mord-Tatwaffen hatte Seibold mitgebracht: vom Holzscheit über eine Sichel bis hin zu einem gewöhnlichen Apfel. Diese waren bereits in seinen Krimis verwendet worden.

So machte der recht kurzweilige und amüsante Abend nicht nur Lust auf Seibolds neuestes Buch "Spritztour", sondern auch auf die vielen anderen Bücher von ihm. Nach der Lesung stand Jürgen Seibold bereit, seine Signatur in Bücher zu setzen. Das nahmen viele Interessierten gerne in Anspruch.