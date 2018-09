Geislingen Sehr nahe dran am Besucherrekord

Geislingen (wus). Nach dem verregneten Jubiläumsjahr 2014 mit 21 458 Gästen wurde 2015 der Rekord von 35 478 Besuchern aufgestellt. Im kühlen Jahr 2016 kamen 22 840 Schwimmer und 2017 25 110. Nach "heißen Tagen, tropischen Nächten und ganz viel Sonnenschein", wie Hauptamtsleiter Steve Mall in seinem Jahresbericht formulierte, zählte man an der Freibadkasse im Sommer 2018 stattliche 30 328 Besucher – fast soviel wie 2013, als 31 552 Menschen ins Schlossparkbad gekommen waren. 2010 bis 2012 hatte die Zahl jeweils bei ungefähr 28 000 Gästen gelegen.

2018 war man also sehr nahe dran am Besucherrekord. Der diesjährige Andrang verteilte sich aber wegen der lange währenden Hitzeperiode besser: Selbst am heißesten und besucherreichsten Tag des Jahres, dem 31. Juli, wurden bei 34,5 Grad nicht ganz 1 000 Badegäste eingelassen.

Zum Vergleich: In der Spanne 2015 bis 2017 hatte der Tagesrekord bei 1394, 1121 und 1112 Personen gelegen.