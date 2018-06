Geislingen Schützen möbeln den Biergarten auf

Die Bodenfläche der Gartenwirtschaft am Weinberg wurde in rund sechs Wochen Eigenleistung seit April frisch gepflastert und eine dekorative Holzbegrenzung aufgestellt. Das sei optisch viel ansprechender, findet Oberschützenmeister Ottmar Hörter. Die alten, weißen Tische und Stühle werden teilweise als "Notbestuhlung" in Reserve gehalten. Neue Gartentische aus dunklem Holz sollen ein gemütliches Ambiente schaffen, außerdem wurden Ständer für sechs neue Sonnenschirme in den Boden eingelassen, die für die Beschattung sorgen. Auf den neun mal sieben Metern Fläche ist Platz für rund 40 Gäste.

Demnächst soll außerdem noch ein ovaler Stammtisch für die Senioren des SVG aufgestellt werden, die sich regelmäßig dort treffen: "Die sind wichtig für uns, die haben den Verein aufgebaut und am Leben erhalten", sagt Hörter.