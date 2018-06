Geislingen Schlossparkschule: "Baustelle läuft"

Geislingen. Die gute Nachricht: Aus dem Ausgleichsstock gebe es Landesmittel in Höhe von 255 000 Euro, verkündete Bürgermeister Oliver Schmid. Die neue Mensa nehme deutlich Form an, sagte der Architekt. Und der vierte Bauabschnitt stehe kurz vor dem Baugesuch.

Rund 3,6 Millionen hat der erste Bauabschnitt gekostet, und der zweite nach jetzigem Stand 4,15 Millionen. "Alle Gewerke sind vergeben, zum Teil haben wir schon mehr vergeben, wo es sich angeboten hat", sagte Kilian.

Den dritten Abschnitt werde man "relativ zügig" abwickeln. Geschätzte Kosten: 2,63 Millionen Euro. Vergeben sind Aufträge in Höhe von 2,433 Millionen. Dabei wies Kilian darauf hin, dass es in den vergangenen paar Jahren im Baubereich Kostensteigerungen von 15 bis 20 Prozent gegeben habe. Was im Jahr 2015 auf 2,2 Millionen geschätzt worden war, koste heute gut 2,6 Millionen.Was den vierten Bauabschnitt angehe, da habe man an allen Enden gespart: "Weiter runter können wir nicht mehr."