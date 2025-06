Zur kommenden Saison spielen der SV Heiligenzimmern II und der TSV Geislingen in einer Spielgemeinschaft in der Kreisliga B.

Der SV Heiligenzimmern nimmt als Bezirksliga-Absteiger einen neuen Anlauf in der Kreisliga A. Um langfristig den Fortbestand des Fußballsports in der Rosenfelder Teilgemeinde zu sichern geht der Verein nun neue Wege.

„Im Zuge unserer zukünftigen Strategie und im Hinblick auf die Tatsache, dass es in der unmittelbaren Umgebung immer häufiger zur Bildung von Spielgemeinschaften kommt und bereits gekommen ist, hat die Vorstandschaft des SV Heiligenzimmern bereits jetzt eine wichtige Entscheidung für die kommende Spielzeit getroffen“, heißt es in einer offiziellen Verlautbarung des Vereins auf seiner Internetseite und weiter: „ Diese Entscheidung wurde getroffen, da uns eine Anfrage vom TSV Geislingen vorlag, die eine Zusammenarbeit betrifft. Zudem möchten wir verhindern, dass in absehbarer Zeit keine Möglichkeiten mehr bestehen, in unserer Nähe eine Spielgemeinschaft zu bilden. Denn aktuell bilden bereits viele Vereine in der Region Spielgemeinschaften, während der SV Heiligenzimmern noch alleine dasteht. Ohne eine gemeinsame Lösung könnten wir in Zukunft keine Handlungsoptionen mehr haben.“

Neue Konstellation

Das bedeutet konkret für die neue Spielzeit, dass die erste Mannschaft des SV Heiligenzimmern komplett eigenständig in der Kreisliga A antreten wird. Die Mannschaft wird sich unter Neu-Trainer Markus Helber in der stark besetzten Liga behaupten.

Personell gut aufgestellt

Die zweite Mannschaft des SVH bildet eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Geislingen. Diese muss zunächst in der Kreisliga B ran – ebenso wie der SV Heiligenzimmern III, der auch komplett eigenständig agieren soll. „Die SGM wird von Seiten des SVH immer wieder Spieler erhalten, sofern diese am Wochenende beim SVH zur Verfügung stehen.

Alle SVH-Spieler trainieren in Heiligenzimmern, während die TSV-Spieler in Geislingen trainieren. Die Verantwortlichen beider Vereine haben diese Lösung ausführlich diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Jungs von Markus Helber und Cosgun Bikmatz eigenständig bleiben können. Sie spielen künftig als SV Heiligenzimmern I in der Kreisliga A und Heiligenzimmern III in der Kreisliga B.

In dieser Konstellation können von SVH-Seite aus jeweils Spieler in allen drei Teams eingesetzt werden. Die TSV-Spieler können ausschließlich in der SGM eingesetztwerden. Somit unterstützt der SVH den TSV, beide Vereine bleiben aber weitestgehend eigenständig und haben für die Zukunft einen Kooperationspartner.“

Trainiert wird, wie bisher in Heiligenzimmern und in Geislingen.