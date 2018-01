Geislingen Schachfreunde bilanzieren und ehren

Geislingen. Der Vorsitzende Martin Renner berichtete über die derzeitige Situation der Mannschaften. Die erste Mannschaft, die diese Saison in die Landesliga einziehen konnte, muss um den Klassenerhalt kämpfen, und auch die zweite Mannschaft, die in der A-Klasse antritt, muss noch bangen.

Die dritte Mannschaft spielt dieses Jahr in der neuen C-Klasse Nord und belegt momentan den vierten Platz. Hier läuft es sehr gut und man hat sogar noch die Möglichkeit, auf Platz zwei vorzurücken. Die dritte Mannschaft besteht aus vielen Jungspielern, die das Trainingsangebot, vor allem samstags, gerne in Anspruch nehmen. Höhepunkt der Feier zum Jahresabschluss war die Ehrung der Vereinsmeister. In der Jugend konnte Kai Schmelzle den neuen Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Zudem wurde er Bester in der U20, U18 und U16. Bester Jugendspieler U14 wurde Manuel Schmid, sein Bruder Simon belegte Platz eins in der Wertung U12. Der beste Spieler U10 war dieses Jahr Jan Müller. Bei den Damen sicherte sich Carolin Jenter erneut souverän den Sieg vor Wiltrud Maas und Anni Neher.

Im A-Turnier war es bis zuletzt spannend, da der Sieger durch ein Entscheidungsspiel ermittelt werden musste. Eric Juriatti, Alex Ott und Bernd Schatz erreichten die selbe Punktzahl, so dass ein Stechen nötig war. Bernd Schatz zog zurück, und Eric Juriatti konnte Alex Ott auf den zweiten Platz verweisen, sodass er auch dieses Jahr den Wanderpokal mit nach Hause nehmen konnte.