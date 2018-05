Geislingen Robert Sutina bleibt Jugendleiter

Sein Stellvertreter ist Felix Müller. Zum Führungsteam gehören zudem Jugendschriftführer Christoph Schlaich, Jugendkassierer Eric Juriatti, Jugendsprecher Kai Schmelzle sowie die Beisitzer Jonathan Bussmann und Lars Holweger.

Der Dank des Jugendleiters galt den Trainern und Helfern beim Jugendtraining und dem Kindergartenschach. Besonders erfreulich sei gewesen, dass die Schachjugend in der vergangenen Saison auf Bezirksebene in der Schnupperrunde den Meistertitel geholt habe. Außerdem hätten Lisa und Anne Kufleitner, zwei der jüngsten Mitglieder der Schachfreunde, an der Württembergischen Meisterschaft in der Altersklasse U8 teilgenommen; und Lisa Kufleitner sei bestes Mädchen ihres Jahrgangs gewesen.

Jugendschriftführer Christoph Schlaich berichtete von der Jugendweihnachtsfeier und weiteren Aktivitäten, an denen viele Kinder und Jugendliche teilgenommen hatten. Der Jugendkassenwart Eric Juriatti sprach von einer guten finanziellen Situation, weshalb die Freizeitaktivitäten weiterhin kostengünstig für die Kinder angeboten werden könnten. Karin Zahner führte die Entlastung herbei. Robert Sutina wies auf das geplante Jugend-Hüttenwochenende hin und bedankte sich für das Vertrauen, die zehnte Amtsperiode antreten zu dürfen.