Geislingen Ringumzug: Narren geben farbenprächtiges Bild ab

Pünktlich um 13.30 Uhr setzte sich der große Jubiläumsumzug in Bewegung. Als Gastgeber marschierte die Narrenzunft Geislingen an der Spitze des Zuges vorneweg und verwandelte die Straße in ein rot-weißes Narrenmeer. Der Musikverein Geislingen spielte vor dem Ehrenwagen die Hymne des Narrenfreundschaftsrings.

Die Stimmung war bestens, und die Zuschauer waren begeistert. Holzhuzeln, Hexen, Sandbollen, Falken, Klotzmesser, Weißnarren, Gardemädchen und das Prinzenpaar in ihren Gewändern zeigten die Bandbreite der Narrenvereinigung und der angereisten Gastzünfte auf.

Ringpräsident Walter Sieber stellte die jeweiligen Fasnetsfiguren seiner "Narrenfamilie" vor. Die Zünfte wurden mit den unterschiedlichsten Narrenrufen gebührend bejubelt. Sogar das Wetter spielte mit. Außer buntem Konfettiregen blieb es trocken, und die Sonne sendete ab und zu einen närrischen Gruß vom Himmel. Nach dem herrlichen Jubiläumsumzug feierten Narren und Gäste im Narrendorf weiter und zelebrierten einen gelungenen Auftakt in die fünfte Jahreszeit.