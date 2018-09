Geislingen Reise in die Musikgeschichte des Südwestens

Es handelt sich um einen Multi-Media-Vortrag mit Live-Musik, der wie Wagners aktuelles Buch den Titel "Träume aus dem Untergrund" trägt. Damit steht eine Reise in die Geschichte der südwestdeutschen Popmusik auf dem Programm.

Auf Baden-Württemberg wird vom Rest der Republik gerne herabgeschaut: "Gut im Autobauen, aber sonst nichts los!", lautet das Vorurteil. Zu Unrecht: Bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren hat es im Südwesten musikalisch gebrummt. Selbst in der tiefsten Provinz gab es Rock-Konzerte in Clubs und Jugendhäuser. Beim SWR-Fernsehen in Stuttgart erfand Werner Schretzmeier das Musik-Video, lange vor MTV, und die Popinitiative GIG in Reutlingen versuchte, eine Alternative zum kommerziellen Popkonzertbetrieb aufzubauen.

All diese Themen hat Wagner in seinem Buch "Träume aus dem Untergrund – als Beatfans, Hippies und Folkfreaks Baden-Württemberg aufmischten" dargestellt. In der Lesung lässt Wagner die Geschichte der populären Musik und ihrer Macher im "wilden Süden" wieder lebendig werden.