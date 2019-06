Geislingen Provisorische Ampel wegen Umleitungsstrecke aufgebaut

Geislingen - Das Verkehrsaufkommen in der Geislinger Ortsdurchfahrt ist seit Einrichtung der Umleitungsstrecke zur A81 durch die Kernstadt noch mehr gestiegen. Deshalb wurde am Dienstagvormittag nahe der Sonnen-Apotheke eine zusätzliche, provisorische Ampel aufgebaut und nachmittags in Betrieb genommen.