Geislingen Premiere beim Umsonst & Draußen

Fans der lauten und harten Musik müssen aber keine Angst haben, für sie wird es natürlich trotzdem viele Highlights geben: Am Freitag, 7. September, spielen ab 18.50 Uhr Get into Gear, Circus of Fools und Draconian Remains. Am Samstag, 8. September, treten nach den Binsdorfer Kapellen Brainstorm, Vanish, Graydance und Bouncing Betty auf. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenfrei.