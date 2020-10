Geislingen Pommes vergessen: Küche brennt

Geislingen - Rund 40 Feuerwehrleute aus Geislingen, Binsdorf und Erlaheim, dazu das Drehleiterfahrzeug aus Balingen, sind am Dienstagmittag in die Straße "Giebel" gefahren. Dort stand die Küche eines Wohnhauses in Flammen. Die beiden Bewohner, ein älteres Ehepaar, hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen und waren unverletzt geblieben.