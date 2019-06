Geislingen Ortsdurchfahrt in der Diskussion

Im Kern geht es um Geislingens "Visitenkarte", wie es der Stadtplaner Richard Reschl bei der Präsentation des Stadtentwicklungskonzepts bereits vor gut zwei Jahren formuliert hat. Das sind die rund 800 Meter zwischen Kleider-Müller und Hindenburgplatz.

Nicht erst der in diesem Sommer wegen der Umleitung besonders starke Durchgangsverkehr zeigt die Dringlichkeit auf, mit der dieser Bereich modernisiert und umgestaltet werden muss (wir haben berichtet): Lärmbelastung, Parkplatzmangel, fehlende Querungsmöglichkeiten und geringe Attraktivität der Lage an der Durchgangsstraße sind weitere Makel. Hinzu kommt der schlechte Zustand der mehr als 50 Jahre alten Kanalrohre unter der Fahrbahn, die ersetzt werden sollten.

Er habe keineswegs bereits konkrete Pläne in der Schublade, betonte Bürgermeister Oliver Schmid am Dienstag in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Zwar gibt es für alle wichtigen Handlungsfelder Ideen oder sogar Konzepte, beispielsweise Einzelhandel, Stadtentwicklung, Lärmaktionsplan, Entwürfe für den Kreisverkehr vor St. Ulrich und die Erweiterung von Kleider-Müller. Details sollen aber erst in der öffentlichen Beratung diskutiert und planerisch auf den Weg gebracht werden – unter Einbeziehung der Geislinger Bürger.