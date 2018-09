Geislingen Oktoberfeste: MV Erlaheim ist einer der Trendsetter

Früher hat der 1922 gegründete Musikverein zum Ende der Sommerferien zwei oder drei Tage lang ein Fest auf der Wiese beim Rathaus gefeiert. Vor 14 Jahren aber hatte man eine damals neue Idee: eine Veranstaltung im Stil des Münchner Oktoberfests, vom Wetter unabhängig in der Halle.

Der Musikverein sei damit einer der ersten Vereine in der näheren Umgebung gewesen, wissen Holderied sowie die Schriftführerinnen Ramona Bertsch und Stefanie Löchel: Früher dran sei nur Roßwangen mit dem "Bayerischen Tag" gewesen. Erlaheim war also einer der Trendsetter – denn "Oktoberfeste" gibt es inzwischen vielerorts.

Doch nicht überall laufen diese Veranstaltungen so anhaltend gut wie im kleinen Erlaheim: Immer am letzten Septemberwochenende lädt der Musikverein in die Mehrzweckhalle ein. Die Stimmung sei prima, die Gäste im Alter sehr gut gemischt – und Ärger habe es in all den Jahren noch nie gegeben.