Geislingen Neues Leben im Binsdorfer Gasthaus "Kreuz"

In den folgenden 126 Jahren wechselten die Wirte, zeitweise stand am "Kreuz" eine Tankstelle. Zuletzt betrieben die Eheleute Antonietta und Michele Sagnelli-Dettori das "Kreuz" als Pizzeria

2012 war Schluss: Die Besitzer verkauften das Gebäude an den Unternehmer Egon Schanz, dem unter anderem der Balinger Großhändler Weinmann und Schanz sowie die Domäne Homburger Hof in Grosselfingen gehören. Die vormaligen Pächter übernahmen den "Hasen" in Geislingen.