Geislingen Neuer Most, gepresst mit Muskelkraft

Nach diesem gelungenen Einstieg in das traditionsreiche Mostfest ging es ab 18 Uhr im Scheunensaal zünftig weiter. Die vielen Gäste erschienen größtenteils in Tracht, was der stimmungsvollen Atmosphäre zugute kam.

Für passende Unterhaltung sorgten die "Heiligen3Zemmerner", die durch Gesang, Wortwitz und Inszenierung für viele Lacher sorgten. Anlässlich der Feierlichkeiten eröffneten die drei Musiker den Abend mit einem Lied, das dem Most und seinem unverkennbaren Geschmack gewidmet war.

Passend zum Anlass gab es ein traditionell schwäbisches Vesper für die Besucher, selbst gebackene Kuchen standen ebenfalls zur Auswahl, und Most durfte natürlich auch nicht fehlen: Später am Abend hatten Gäste die Möglichkeit, regional erzeugten Most zu verkosten.