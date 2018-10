Geislingen Neuer Anlauf für Zebrastreifen

Allerdings, erinnerte Ortsvorsteher Ewald Walter, wäre das nicht die Erste. Bei einer früheren Besprechung seien die Behörden zum dem Schluss gekommen, dass ein Zebrastreifen an der Karlstraße wenig bringe, sondern eher noch gefährlich wäre: Der in Frage kommende Bereich zwischen der Einmündung der Schulstraße und dem Dorfbrunnen ist wenig übersichtlich, und Kinder könnten sich blindlings auf den Zebrastreifen verlassen und einfach hinüberrennen, obwohl Autos kommen, so die Sorge.

Vielleicht böte sich eine Tempo-40-Beschränkung an. Doch ob eine solche möglich ist, erscheint wegen des vergleichsweise geringen Verkehrsaufkommens fraglich.

Eine frisch nach Erlaheim gezogene Mutter hat den Ortsvorsteher unlängst auf dieses Thema angesprochen: Weshalb gibt es eigentlich keinen Zebrastreifen an der Ortsdurchfahrt? Und dies, obwohl im Ortsteil nördlich der Karlstraße Kinder wohnen, die täglich zum südlich von dieser gelegenen Kindergarten müssen?