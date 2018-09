Geislingen Neue Halle soll bis zum Jahresende fertig sein

Das Ziel sei schlicht, Masse in den Boden zu bringen, erklärt der Bautechniker Brudna: "Es ist Wahnsinn, was wir an Stahl und Beton verbauen, weil wir hier im Erdbebengebiet sind."

In der kommenden Woche soll die Montage der Fassadenelemente beginnen. Zudem wird eine zusätzliche Brandwand der Feuerwiderstandsklasse 90 eingebaut.

Danach beginnen die Arbeiten an der Bodenplatte. In diese wird eine "Betonkernaktivierung" eingebaut, die sowohl zum Heizen als auch zur Kühlung dienen kann.

Wenn die Platte betoniert ist, geht es an die Arbeiten am Flachdach. Seit Donnerstag wird ein Gerüst aufgestellt, und unter den Querträgern des Rohbaus sind bereits Fangnetze aufgespannt, um die Sicherheit der Dachdecker zu gewährleisten. Diese werden ein Flachdach aus 18 Meter langen Trapezblechen auf die Halle setzen. Darauf wird später eine Fotovoltaik-Anlage mit 1480 Quadratmetern Fläche installiert.

Die Dachterrasse auf dem unmittelbar angrenzenden Bürogebäude wird seit dieser Woche erneuert. Zwar hatte die vorhandene Brandschutzwand ein Übergreifen der Flammen auf diesen Gebäudeteil verhindert. Durch Hitze und fliegende Glut infolge des starken Windes in der Januarnacht war aber die Dachhaut an vielen Stellen beschädigt worden.

Durch diese Löcher drangen Regen- und Schmelzwasser in das isolierende Styropor. Statt das vollgesogene Material komplett herauszureißen und teuer zu entsorgen, entschied sich das Unternehmen, dieses mittels eingeblasener Warmluft zu trocknen. Das Styropor kann so weiterverwendet werden, mehrere 1000 Euro Kosten wurden gespart – und voraussichtlich übernächste Woche können die Mitarbeiter auf der Dachterrasse wieder ihren Pausenkaffee trinken.

Die Thomas Preuhs Holding GmbH beschäftigt am Standort Binsdorf rund 230 Mitarbeiter.

