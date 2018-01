Geislingen Narrenzunft lädt zum Showtanz ein

Nach dem Auftakt in der eigenen Halle geht es für das Große Ballett am Freitag, 19. Januar, zum Showtanz nach Oberndorf und tags darauf zum Brauchtumsabend nach Sigmarswangen.

Am Sonntag, 21. Januar, nimmt die Narrenzunft Erlaheim am Ringumzug in Geislingen teil. Beim Brauchtumsabend in Erzingen am Freitag, 26. Januar, dürfen die Erlaheimer natürlich ebenfalls nicht fehlen, auch hier hat das Große Ballett einen Auftritt. Am Sonntag, 27. Januar, tritt das Kleine Ballett in Erzingen beim Kinderringumzug auf, das Große Ballett nimmt am Showtanzwettbewerb am Abend teil. Am Samstag, 3. Februar, reist das Ensemble zum Showtanz nach Deilingen, am Sonntag, 4. Februar, ist Umzug in Binsdorf.

Am "Schmotzige" wird wie gewohnt der Narrenbaum gestellt, am Samstag, 10. Februar, steht der Umzug in Heiligenzimmern auf der Tagesordnung, wo das Große Ballett zu sehen sein wird. Am Fasnetssonntag, 11. Februar, laden die Erlaheimer Narren dann zu ihrem eigenen Umzug ein. Am Fasnetsdienstag, 13. Februar, ist der Nachwuchs beim Erlaheimer Kinderumzug gefragt, bevor am Abend der Narrenbaum abgesägt wird, und am Aschermittwoch das Schneckenessen ansteht.